Allianz: "Il futuro del Made in Italy tra innovazione e geopolitica"

Sono tempi di grandi cambiamenti e imprese, imprenditori e protagonisti dell’innovazione sono impegnati a trovare il modo di adattarsi a questi ritmi vertiginosi con uno sguardo al futuro. Allianz sceglie di riunire questi ‘attori’ per un talk televisivo che non è solo un’occasione di confronto, ma un vero e proprio momento di visione collettiva. Questa è “Allianz per le imprese”, l’evento realizzato in partnership con SKY TG24 e giunto alla sua seconda edizione. Lo scenario globale, segnato da nuove tensioni geopolitiche, dalla “regionalizzazione” dei mercati e dalla transizione energetica e digitale, impone alle imprese italiane una riflessione profonda: non è più possibile crescere senza comprendere e saper gestire il contesto in cui ci si muove. L’interconnessione economica, una volta sinonimo di stabilità, oggi è una sfida da gestire con lucidità strategica.