Allianz: "Il futuro del Made in Italy tra innovazione e geopolitica"

Sono tempi di grandi cambiamenti e imprese, imprenditori e protagonisti dell’innovazione sono impegnati a trovare il modo di adattarsi a questi ritmi vertiginosi con uno sguardo al futuro. Allianz sceglie di riunire questi ‘attori’ per un talk televisivo che non è solo un’occasione di confronto, ma un vero e proprio momento di visione collettiva. Questa è “Allianz per le imprese”, l’evento realizzato in partnership con SKY TG24 e giunto alla sua seconda edizione. Lo scenario globale, segnato da nuove tensioni geopolitiche, dalla “regionalizzazione” dei mercati e dalla transizione energetica e digitale, impone alle imprese italiane una riflessione profonda: non è più possibile crescere senza comprendere e saper gestire il contesto in cui ci si muove. L’interconnessione economica, una volta sinonimo di stabilità, oggi è una sfida da gestire con lucidità strategica.
Le imprese
È in questo contesto che si apre il primo tempo dell’evento: leggere il mondo, capire i cambiamenti, anticipare i rischi. Allianz accompagna questo sguardo, offrendo strumenti per decifrare i nuovi equilibri e agire con consapevolezza.
Il secondo momento è dedicato al cuore dell’impresa italiana: la continuità. Una continuità che oggi significa passaggio generazionale, ma anche evoluzione culturale e modello di business. Giovani imprenditori, family business, startupper, professionisti stanno riscrivendo le regole con visione e coraggio. Allianz è al loro fianco, non solo per proteggere quanto costruito, ma per sostenere ciò che deve ancora nascere.
Infine, si entra nel terzo tempo: la tecnologia, vista non come fine, ma come mezzo per costruire relazioni più forti, servizi più vicini, imprese più resilienti. La trasformazione digitale cambia il volto delle assicurazioni e del fare impresa. Allianz guida questo cambiamento con un approccio che unisce innovazione e fiducia, mettendo sempre le persone al centro.
L’evento si chiude con uno sguardo rivolto al futuro, ma radicato in ciò che siamo. Allianz conferma la sua vocazione: essere il partner di chi sceglie di costruire valore in un’Italia che cambia, affrontando l’incertezza con visione, protezione e coraggio.
Ospiti del talk moderato da Vittorio Eboli: Aylin Somersan Coqui, Ceo Allianz Trade, Ludovic Subran, Chief Economist Allianz SE, Maria Anghileri, Presidenti Giovani Confindustria, Paolo Cervini, Ceo Gewiss, Marco Pesaresi, Direttore Generale Ferrarelle Società Benefit, Luca Burrafato, Ceo Allianz Trade MMEA, Mario Ruta, Vice Direttore Generale Allianz Bank, Andrea Molteni, Direttore Operations & IT Allianz Spa.