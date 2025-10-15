Spese militari in Italia, cosa prevede il Dpp 2025-2027

Sul Dpp 2025-2027 è arrivato anche il parere dell'osservatorio Milex sulle spese militari italiane. "A fronte dell'annuncio secondo cui l'Italia avrebbe raggiunto già nel 2025 la soglia del 2% del Pil in spesa militare - rileva Milex - il Documento spiega solo sommariamente come tale incremento sia stato calcolato, né quali voci in aggiunta siano state ricomprese nel conteggio. Anche sul fronte della rendicontazione dei programmi d'investimento si registra una significativa riduzione della trasparenza: dalle tabelle di dettaglio sono scomparsi i riferimenti ai costi pregressi, che finora consentivano di seguire l'evoluzione pluriennale dei singoli sistemi d'arma e di valutarne l'effettivo impatto finanziario. Il risultato è un quadro meno leggibile e meno controllabile, in un contesto di spesa in crescita costante".

L'Osservatorio è comunque riuscito a ricostruire il valore complessivo dei programmi di investimento previsti per i prossimi anni, settore per settore: "Oltre 130 miliardi di euro destinati a nuovi sistemi d'arma, cui si sommano circa 9 miliardi per le infrastrutture militari. Di questi, 35 miliardi risultano già stanziati e consolidati da precedenti Leggi di Bilancio. Nei prossimi tre lustri la parte principale per la spesa di investimento, ammodernamento e rinnovamento degli assetti dello strumento militare verrà destinata ai mezzi aerei e quelli terrestri".

