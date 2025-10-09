Data center, Italia accelera su investimenti: 22 miliardi in 5 anni

Lo scorso anno la potenza degli hub digitali ha raggiunto i 287 MW e quella installata in Italia tra fine 2025 e 2026 supererà tutta quella odierna. È quanto emerge dalla “Ricerca di Mercato 2025 Status dei Data Center in Italia” presentata da Ida (Italian Data Center Association) durante il “Data Center Symposium” di Roma ascolta articolo

Il mercato dei Data Center è entrato in una fase di forte espansione. La corsa alle infrastrutture digitali registra una notevole accelerazione anche del nostro Paese. È quanto emerge dalla “Ricerca di Mercato 2025 Status dei Data Center in Italia” presentata da Ida (Italian Data Center Association) durante il “Data Center Symposium” di Roma. La fotografia che ne scaturisce è quella di un settore in rapida trasformazione che punta a consolidare il ruolo dell’Italia come hub strategico nel Mediterraneo. Il governo prepara la strategia per attrarre capitali e semplificare le regole. Tra i progetti che stanno usufruendo della corsia autorizzativa veloce istituita dal governo per gli investimenti strategici oltre il miliardo, ha spiegato il ministro delle Imprese Adolfo Urso al convegno di Ida, la maggior parte sono proprio data center: l’ultimo ad ottenere questo tappeto rosso, la scorsa settimana, è stato quello della multinazionale americana Vantage. A breve il settore potrebbe anche ottenere qualche altra semplificazione regolatoria.

Le previsioni L’Italia ha chiuso il 2024 con 287 Megawatt di capacità complessiva dei suoi Data Center (registrando un incremento del 6% sull’anno precedente). Ma sulla base dei cantieri già avviati l’associazione di settore Ida calcola che quest’anno dovrebbe accendere altri 110 Megawatt, e il prossimo ben 250. Le previsioni indicano un traguardo da 1 GW nel 2028 e 2 GW nel 2031, con un aumento complessivo del 600% rispetto ai livelli del 2024. Alla fine dello scorso anno Germania e Olanda erano già quasi a 1,5 Giga, la Francia a 760 Mega, la Spagna a 342. La capacità dei cavi sottomarini nel Mediterraneo, che crescerà di dieci volte nei prossimi cinque anni, è un fattore determinante per la nascita di nuovi hub digitali. Genova e Palermo si candidano come snodi strategici, insieme a Barcellona e Creta, in un ecosistema interconnesso che rafforza la posizione del Sud Europa nel traffico globale dei dati. Vedi anche I data center delle Big Tech si espandono nelle zone più aride