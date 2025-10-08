Buoni pasto, ipotesi esenzione fiscale a 10 euro. Cosa cambia

Anche uno studio realizzato da Teha Group, The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Edenred, ha analizzato l’impatto di una estensione della soglia a 10 euro. C’è un costo aggiuntivo della misura, per lo Stato, che oscilla tra i 75 e i 90 milioni, ma si avrebbe un aumento dei consumi tra 1,7 e 1,9 miliardi, che comporterebbe un maggior gettito Iva compreso tra 170 e 200 milioni. Quindi il beneficio netto finale per le casse pubbliche sarebbe di 95-110 milioni.

Nel caso, invece, di aumento della soglia graduale nel prossimo triennio (da 8 euro a 9 euro nel 2026, da 9 euro a 10 euro nel 2027 e da 10 euro a 11 euro nel 2028) tale beneficio potrebbe valere tra 156 e 176 milioni di euro. Queste entrate ulteriori per lo Stato sarebbero “spalmate” nel corso dei tre anni considerati.