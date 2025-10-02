Yoox sospende i 211 licenziamenti e cerca soluzioni con sindacati

Yoox sospende i 211 licenziamenti per individuare soluzioni condivise con i sindacatiEconomia
Il colosso dell'e-commerce ha deciso di fermare i licenziamenti previsti per oltre duecento lavoratori, aprendo a un dialogo con i sindacati. La sospensione è arrivata dopo l’intervento del ministro Urso e segna l’avvio di una nuova fase di confronto
Yoox ha deciso di sospendere "con effetto immediato" la procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 211 dipendenti, con l'obiettivo dichiarato di "individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali". L'annuncio è arrivato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come l'azienda abbia risposto positivamente all'appello del ministro Adolfo Urso. Quest’ultimo ha commentato che si è finalmente imboccata la strada giusta, esprimendo fiducia in una fase nuova che possa portare a una soluzione accettata da tutte le parti. Urso ha inoltre accolto con favore l’apertura al dialogo da parte di Yoox, rimarcando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, sindacati e azienda per ottenere risultati concreti.
Calendario di incontri e prossima tappa al Mimit
Nel corso del tavolo che si è svolto a Palazzo Piacentini, alla presenza della dirigenza aziendale, delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali, è stato concordato che durante il periodo di sospensione saranno organizzati numerosi incontri a livello aziendale. Le riunioni sono già calendarizzate per il 9, 16, 22 e 30 ottobre, oltre che per il 5 e il 10 novembre 2025, e serviranno non solo ad affrontare la questione occupazionale ma anche ad analizzare la situazione industriale della società. Un nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è previsto per il 18 novembre, quando verranno presentati gli esiti di questo ciclo di confronti.