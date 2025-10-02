Yoox sospende i 211 licenziamenti e cerca soluzioni con sindacati

Yoox ha deciso di sospendere "con effetto immediato" la procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 211 dipendenti, con l'obiettivo dichiarato di "individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali". L'annuncio è arrivato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come l'azienda abbia risposto positivamente all'appello del ministro Adolfo Urso. Quest’ultimo ha commentato che si è finalmente imboccata la strada giusta, esprimendo fiducia in una fase nuova che possa portare a una soluzione accettata da tutte le parti. Urso ha inoltre accolto con favore l’apertura al dialogo da parte di Yoox, rimarcando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, sindacati e azienda per ottenere risultati concreti.