Presentato il primo treno a batterie, è di Ferrovie Appulo Lucane

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Expoferrovia 2025, il primo treno a batterie in Italia è di Ferrovie Appulo Lucane

Economia
©Getty

Per sette treni elettrici sono stati investiti 63 milioni di euro. In funzione entro la fine del 2026 tra Altamura e Matera, consentiranno di risparmiare oltre 1300 tonnellate di co2 come 650 voli da Zurigo alla Thailandia

ascolta articolo

I primi treni a batteria italiani viaggeranno tra Altamura e Matera e lo faranno entro la fine del 2026. "Treen", il treno green ideato da Ferrovie Appulo Lucane, Azienda di Trasporti di proprietà del MIT, vuole rivoluzionare il mondo dei trasporti ferroviari. A Milano, durante Expoferrovia 2025, è stato presentato uno dei 7 convogli che, entro fine 2026, saranno in servizio e per cui è stato fatto un investimento di 63 milioni di euro. Il progetto nasce grazie alla sinergia tra Fal, Ministero dei Trasporti, Regione Basilicata e Comune di Matera. 

Il progetto realizzato da Ferrovie Appulo Lucane

L'ecosostenibilità si riflette in tutte le caratteristiche e funzionalità dei nuovi convogli: dall’innovativa propulsione a batteria, all’ecologico sistema di illuminazione interna a LED, aggiornato alle più recenti norme energetiche. Dal rivestimento dei sedili, realizzato con materiali riciclati, all’area green per le e-bike. Le batterie dispongono di un’elevata energia specifica e consentono tempi di ricarica brevi ed una considerevole autonomia operativa. “Lo abbiamo pensato 2 anni fa e lo abbiamo fatto, rispettando i tempi e gli impegni assunti – ha detto  Stefano Di Bello, Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane – Nel 2023, sempre qui ad Expoferroviaria, il Ministro Salvini, presentò quello che all’epoca era solo il progetto coraggioso e avveniristico di TREEN, augurandosi di poter fare il primo viaggio sul treno e oggi siamo davanti al primo dei 7 convogli che, entro fine 2026, saranno in servizio sulla tratta Altamura – Matera". Da quando i treni arriveranno sui binari Fal, infatti, occorreranno 18 mesi per le necessarie prove tecniche propedeutiche all’entrata in esercizio e per la messa a punto delle due stazioni di ricarica a Matera Sud e ad Altamura. Il progetto nasce grazie alla sinergia tra Fal, Ministero dei Trasporti, Regione Basilicata, Comune di Matera e "al grande lavoro svolto insieme al precedente Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, che ha fortemente creduto in questa scommessa a forte vocazione green” ha concluso. L’investimento complessivo ammonta a 63 milioni di euro, a valere in parte sul PNRR, in parte sul Fondo complementare al PNRR, in parte sul PON- PAC 2014-2020. La realizzazione dei treni è stata affidata da Fal a Stadler a seguito di una procedura a evidenza pubblica di rilevanza comunitaria. "Con questo progetto abbiamo dimostrato di voler scommettere sulla mobilità ecosostenibile, anche grazie alla lungimiranza del MIT, della Regione e degli Enti Locali che ci hanno sempre stimolati e sostenuti in questi investimenti coraggiosi ed innovativi” ha sottolineato il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza

 

Potrebbe interessarti

Treni, tanti ritardi e poca Alta Velocità. L’inchiesta di Altroconsumo

Il commento del Ministro delle Infrastrutture

“Il treno Altamura – Matera, che entrerà in funzione nel 2026 consentendo di immettere meno C02 nell’aria, è il vero green. Per me averlo visto prima come modellino disegnato, adesso salirci e dall’anno prossimo viaggiarci è una grande emozione”. Ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, visitando, ad Expoferroviaria 2025, a Milano, il primo treno italiano alimentato esclusivamente a batteria, prodotto dalla società svizzera Stadler per Ferrovie Appulo Lucane che gestisce i collegamenti tra Puglia e Basilicata.  Rispetto all’impiego di un numero equivalente di convogli diesel, i nuovi veicoli a batteria consentiranno di risparmiare un totale di oltre 1300 tonnellate di co2 all'anno. “La presentazione del primo treno a batteria rappresenta una tappa significativa nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture lucane - ha detto il Vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe - Sulla decarbonizzazione c'è bisogno di tradurre le buone intenzioni in azioni concrete. In questo caso, c'è un progetto avviato che prevede l'impiego a regime di sette elettrotreni a batteria per una mobilità sicura, efficiente e interconnessa in funzione delle esigenze dei cittadini e del territorio”. 

Potrebbe interessarti

Crisi dell'auto, i margini sulla possibile revisione delle norme green Ue

Economia: Ultime notizie

Presentato il primo treno a batterie, è di Ferrovie Appulo Lucane

Economia

Per sette treni elettrici sono stati investiti 63 milioni di euro. In funzione entro la fine del...

Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte

Economia

Dal 29 al 31 ottobre 2025 in nove città italiane si terrà il concorso per 2.700 funzionari...

Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat

Economia

 Il carrello della spesa cala a settembre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della...

Turismo in Italia, stranieri nel 2025 hanno speso oltre 60 miliardi

Economia

"Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali siamo al quinto posto nella classifica globale dei...

Concorsi pubblici, dai ministeri fino a Fisco e Inps: requisiti e date

Economia

Tante le aree dove la Pubblica amministrazione recluta nuovo personale. C’è la scuola, dove è...

Economia: I più letti