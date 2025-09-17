Treni, tanti ritardi e poca Alta Velocità. L’inchiesta di Altroconsumo

C’è poi il tema rimborsi. “Attualmente per i treni AV Trenitalia e Italo rimborsano parte del biglietto solo per ritardi superiori a 30 minuti - spiega l’associazione - Si tratta di soglie molto alte, considerando che parliamo di bolidi veloci e che l'AV è per definizione un servizio rapido e puntuale. Con le regole attuali, solo una piccola parte dei treni in ritardo può godere di un ristoro. Per la maggioranza dei treni fuori orario, che stanno sotto la soglia dei 30 minuti, non è previsto nulla. Ecco perché chiediamo che i rimborsi scattino già dopo solo 15 minuti di sforamento dell'orario”. “Considerando tutte le tratte rilevate dall’analisi, i treni Frecciarossa con ritardo di almeno 15 minuti sono in media il 13%, mentre quelli che superano di oltre 30 minuti l'orario sono il 5,7% ed è solo questa minoranza ad essere rimborsata - prosegue Altroconsumo - Quelli di Italo con ritardo maggiore o uguale a 15 minuti sono in media il 7,8% del totale, mentre quelli con un ritardo di almeno 30 minuti sono il 3,6%. Anche in questo caso, la platea dei rimborsi si allargherebbe in modo significativo. Il dato è chiaro: abbassando la soglia oltre la quale si ha diritto al rimborso, in base alla nostra rilevazione si darebbe un ristoro a una platea molto più vasta di passeggeri: in media i passeggeri da rimborsare sarebbero oltre il doppio”