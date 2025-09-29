Esplora tutte le offerte Sky
Stellantis, Joao Laranjo nuovo Chief Financial Officer

Economia

Succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali. "Sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore", ha commentato il ceo di Stellantis, Antonio Filosa

Joao Laranjo è il nuovo Chief Financial Officer e membro del Leadership Team di Stellantis, con effetto immediato. Laranjo succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l’Azienda per motivi personali, e assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann. Lo comunica una nota del gruppo sottolineando che “con oltre vent’anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo porta con sé una forte esperienza e leadership nella strategia finanziaria, nella pianificazione e nell’eccellenza operativa in un ambiente multiculturale”.   

 

Le parole di Filosa

“Avendo lavorato a stretto contatto con Joao per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore”, ha commentato il ceo di Stellantis, Antonio Filosa. “Sono lieto di dargli il benvenuto nel Leadership Team di Stellantis, mentre continuiamo a posizionare la nostra Azienda per la crescita e ilsuccesso a lungo termine”, ha aggiunto ringraziando Doug Ostermann “per i suoi molti anni di dedizione al servizio di Fca e Stellantis”.   

Guidance confermata

Stellantis conferma che la sua guidance finanziaria per il 2025, comunicata durante la conference call sui risultati del primo semestre del 29 luglio scorso, rimane invariata sotto tutti gli aspetti e che annuncerà le consegne e i ricavi del terzo trimestre 2025 il prossimo 30 ottobre, come previsto.

Chi è

Con oltre vent'anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo è entrato in Fiat Chrysler Automobiles (Fca) nel 2009, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità in ambito di controllo finanziario e reporting, gestione del conto economico, tesoreria, pianificazione e analisi finanziaria, compliance e contabilità. Ha iniziato la sua carriera in General Electric nel 2001,  nel 2009, è entrato in Fca come chief accounting officer per l'America Latina, poi chief financial officer della regione, dove ha svolto un ruolo importante nella trasformazione finanziaria e nella crescita regionale. Nel 2017, è stato nominato chief financial officer di Stellantis North America. Nel 2024, è entrato in Goodyear come vicepresident of Finance, guidando l'organizzazione Finance per le Americhe. È rientrato in Stellantis all'inizio di quest'anno come chief financial officer di Stellantis North America, sotto la nuova gestione dell'azienda. 

Auto, in Europa ad agosto +4,7% di vendite. Stellantis a +2,2%
Salone Auto Torino 2025, le macchine esposte e le novità. FOTO

Dal 26 al 28 settembre va in scena l'evento che mette in vetrina oltre 50 marchi. La rassegna si svolge all'aperto, nel centro storico della città, tra piazza Castello, Piazzetta Reale e Giardini dei Musei Reali. Ecco le principali novità

