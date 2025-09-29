Stellantis, Joao Laranjo nuovo Chief Financial Officer

Succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali. "Sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore", ha commentato il ceo di Stellantis, Antonio Filosa

Joao Laranjo è il nuovo Chief Financial Officer e membro del Leadership Team di Stellantis, con effetto immediato. Laranjo succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l’Azienda per motivi personali, e assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann. Lo comunica una nota del gruppo sottolineando che “con oltre vent’anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo porta con sé una forte esperienza e leadership nella strategia finanziaria, nella pianificazione e nell’eccellenza operativa in un ambiente multiculturale”.

Le parole di Filosa

“Avendo lavorato a stretto contatto con Joao per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore”, ha commentato il ceo di Stellantis, Antonio Filosa. “Sono lieto di dargli il benvenuto nel Leadership Team di Stellantis, mentre continuiamo a posizionare la nostra Azienda per la crescita e ilsuccesso a lungo termine”, ha aggiunto ringraziando Doug Ostermann “per i suoi molti anni di dedizione al servizio di Fca e Stellantis”.

Guidance confermata

Stellantis conferma che la sua guidance finanziaria per il 2025, comunicata durante la conference call sui risultati del primo semestre del 29 luglio scorso, rimane invariata sotto tutti gli aspetti e che annuncerà le consegne e i ricavi del terzo trimestre 2025 il prossimo 30 ottobre, come previsto.