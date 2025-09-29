Esplora tutte le offerte Sky
Lufthansa, compagnia aerea annuncia 4 mila licenziamenti entro il 2030

Economia
©Getty

Il riassetto del gruppo mira ad aumentare la redditività e l'efficienza per utenti e azionisti e interesserà soprattutto il settore amministrativo 

Durante il Capital Markets Day di Monaco, Lufthansa ha presentato ad analisti e investitori la nuova pianificazione strategica del gruppo per il prossimo decennio. Obiettivo primario è massimizzare produttività ed efficienza adattando la struttura organizzativa e operativa. Il taglio del personale annunciato, pari a cica 4000 unità entro il 2030, interesserà soprattutto il settore amministrativo

Il taglio del personale 

Il Gruppo Lufthansa investirà affinché venga garantita una maggiore cooperazione integrata e questo porterà a cambiamenti significativi nei processi e nelle strutture che regolano il coordinamento tra le società. In quest'ottica, il gruppo ha valutato quali sono le attività svolte che non saranno più necessarie per il futuro. In particolare, i cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione e il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale porteranno a una maggiore efficienza in molti settori. A causa di questi sviluppi e adeguamenti strutturali, Lufthansa ha previsto un taglio totale di circa 4.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro il 2030, la maggior parte dei quali in Germania. L'attenzione, sottolinea il gruppo, sarà rivolta ai ruoli amministrativi piuttosto che a quelli operativi.

Il comunicato del gruppo Lufthansa

Il 2025 e gli anni a seguire saranno caratterizzati da investimenti significativi e da radicali adeguamenti per il gruppo, si legge nel comunicato ufficiale. In particolare, il rinnovamento della flotta e programmi futuri come il "Turnaround" di Lufthansa Airlines rientrano in un cambiamento globale volto a rafforzare il gruppo nel lungo termine e ad aumentare produttività, efficienza e redditività. Di grande importanza anche la trasfromazione digitale. Con l'accorpamento di tutte le funzioni IT in un unico reparto del Consiglio di Amministrazione e l'integrazione delle unità e delle competenze digitali del "Digital Hangar" con la "Innovation & Tech Factory" in un nuovo ruolo centrale, l'obiettivo è quello di ampliare significativamente le competenze digitali. 

