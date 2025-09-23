Pil, le stime Ocse: Italia 0,6% nel 2025. +1,2% nell'Eurozona

Le previsioni economiche diffuse oggi a Parigi indicano una crescita dell’Italia in lieve rallentamento nei prossimi anni, con un aumento stimato dello 0,7% nel 2024 e dello 0,6% sia nel 2025 che nel 2026

