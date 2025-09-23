Esplora tutte le offerte Sky
Pil, le stime Ocse: Italia 0,6% nel 2025. +1,2% nell'Eurozona

Economia
Le previsioni economiche diffuse oggi a Parigi indicano una crescita dell’Italia in lieve rallentamento nei prossimi anni, con un aumento stimato dello 0,7% nel 2024 e dello 0,6% sia nel 2025 che nel 2026

Le previsioni economiche diffuse oggi a Parigi mostrano un rallentamento della crescita dell’Italia nei prossimi anni. Il Pil del Paese è stimato aumentare dello 0,7% nel 2024 e dello 0,6% sia nel 2025 che nel 2026, confermando un andamento relativamente stabile ma contenuto.

Crescita moderata

L’inflazione globale, secondo le stime, dovrebbe attenuarsi nella maggior parte delle economie del G20, grazie al rallentamento della crescita e alla diminuzione delle tensioni sul mercato del lavoro. In particolare, si prevede che l’inflazione complessiva dei Paesi del G20 scenda dal 3,4% nel 2025 al 2,9% nel 2026. In Italia, il tasso di inflazione dovrebbe ridursi leggermente, passando dall’1,9% del 2025 all’1,8% del 2026, a indicare una stabilizzazione dei prezzi in un contesto di crescita moderata.

Approfondimento

Dati Ocse, in Italia un laureato su tre. Investimenti sotto la media

Economia: I più letti