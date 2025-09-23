Pil, le stime Ocse: Italia 0,6% nel 2025. +1,2% nell'Eurozona

Le previsioni economiche diffuse oggi a Parigi indicano una crescita dell’Italia in lieve rallentamento nei prossimi anni, con un aumento stimato dello 0,7% nel 2024 e dello 0,6% sia nel 2025 che nel 2026
Crescita moderata
L’inflazione globale, secondo le stime, dovrebbe attenuarsi nella maggior parte delle economie del G20, grazie al rallentamento della crescita e alla diminuzione delle tensioni sul mercato del lavoro. In particolare, si prevede che l’inflazione complessiva dei Paesi del G20 scenda dal 3,4% nel 2025 al 2,9% nel 2026. In Italia, il tasso di inflazione dovrebbe ridursi leggermente, passando dall’1,9% del 2025 all’1,8% del 2026, a indicare una stabilizzazione dei prezzi in un contesto di crescita moderata.