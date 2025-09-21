A spingere verso l’alto i listini di prezzo sono soprattutto i rincari che hanno investito le materie prime del lusso, a partire dall’oro. Dall'agosto 2019, le quotazioni del metallo prezioso per eccellenza sono passate da 1.500 a 3.300 dollari l’oncia, un incremento pari a 120 punti percentuali. Lo scoppio del conflitto in Ucraina a seguito dell’invasione russa nel febbraio 2022 insieme alle crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti e alle crisi geopolitiche a varie latitudini del mondo hanno spinto sempre più investitori istituzionali come banche, fondi ed hedge ad acquistare l’oro, noto “bene rifugio”. Di conseguenza, le quotazioni sono lievitate con effetti a cascata sui prezzi al dettaglio di prodotti fabbricati con la materia prima aurifera.