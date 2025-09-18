Ferrero, accordo per premio ai dipendenti di 2.580

I dipendenti potranno anche convertire parte del premio in servizi welfare tramite la piattaforma Care, ottenendo un’integrazione aggiuntiva del 20%. L’offerta comprende soluzioni per famiglia, salute, previdenza e tempo libero
Ferrero e sindacati hanno rinnovato l’intesa sul premio di risultato previsto per l’esercizio 2024/2025, introducendo meccanismi che valorizzano sia la performance complessiva del gruppo sia l’andamento dei singoli stabilimenti. Per i dipendenti degli impianti di Alba il riconoscimento potrà arrivare fino a un massimo di 2.580 euro lordi. La struttura del bonus prevede una doppia componente: il 30% dell’importo è calcolato in base al risultato economico generale, uguale per tutta la forza lavoro, mentre il restante 70% è collegato alle performance gestionali delle singole sedi produttive.
Benefit aziendali potenziati
L’accordo è stato definito congiuntamente dalla direzione aziendale e dalle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, con il coinvolgimento delle Rsu e della rete commerciale. Un elemento aggiuntivo riguarda il welfare aziendale: i lavoratori hanno infatti la possibilità di trasformare una parte del premio in benefit tramite la piattaforma Ferrero Care. In questo caso, oltre al credito welfare ordinario, l’azienda riconosce un’integrazione pari al 20% della quota convertita. Il ventaglio dei servizi disponibili è ampio e in costante aggiornamento, includendo soluzioni per la famiglia, l’assistenza sanitaria, la previdenza integrativa e attività legate al tempo libero.
