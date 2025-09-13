Dehors, nuovo provvedimento in arrivo in Cdm: cosa sappiamo

Quanto successo negli ultimi anni rappresenta una ferita tra le vie centrali della città eterna: un problema di decoro ma anche di sicurezza, era stato fatto notare da chi ne chiedeva la limitazione. "Auspichiamo che anche il governo faccia la sua parte, eliminando la distorsione provocata dalle continue proroghe del regime emergenziale Covid", aveva detto Gualtieri rivolgendosi a Palazzo Chigi lo scorso marzo dopo il nuovo regolamento approvato dall'assemblea capitolina per tagliare i dehors in centro. Tra i criteri che si è data la Capitale per fare ordine in città: meno tavolini all'aperto nell'area Unesco per salvaguardare il centro storico, e allo stesso tempo più possibilità di servire i clienti all'esterno nelle zone periferiche così da favorire le attività economiche e la sicurezza dei quartieri. Per arginare il fenomeno il Campidoglio ha cambiato anche le tariffe, non più agevolate come quelle durante il Covid. L'aumento è stato usato anche come disincentivo

Per approfondire: Buoni pasto, da 1 settembre tetto 5% sulle commissioni alle imprese: novità e cosa cambia