Licenziamenti Yoox, sciopero a Bologna contro taglio di 211 lavoratori

Adesione al 95% secondo le sigle sindacali che hanno indetto la mobilitazione. Convocato per il 10 settembre il primo tavolo di incontro con la proprietà e i sindacati nazionali, mentre oggi è partita la richiesta di vertice al ministero

Sciopero e presidio davanti ai magazzini Yoox che si trovano all’Interporto di Bologna. È iniziata così, stamattina, la mobilitazione contro i 211 licenziamenti annunciati dal colosso tedesco LuxExperience. Bandiere davanti ai cancelli per dire no ai tagli che colpiscono in particolar modo il tessuto produttivo bolognese, all'interno del quale si trovano 160 degli esuberi previsti . “La partecipazione è stata altissima, vicina al 95%", ha spiegato Mariano Vendola, della Filcams-Cgil al Resto del Carlino. "Mercoledì 10 è stato convocato il primo tavolo di incontro con la proprietà e i sindacati nazionali, e oggi è partita la richiesta di vertice al ministero”. Già convocate le altre assemblee il 12 a Interporto e il 15 a Zola: lì verranno decise le prossime mosse.