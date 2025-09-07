A Milano i contribuenti più tartassati (e ricchi). Lo studio Cgia

Come mostrano i dati elaborati dalla Cgia, lo scostamento tra Nord e Sud del Paese è molto rilevante sia per quanto riguarda il livello di reddito sia per quello di tassazione. Tra le 107 province monitorate in questa analisi, la prima area geografica del Mezzogiorno per livello di prelievo Irpef e anche per quel che concerne il reddito complessivo medio è la Città Metropolitana di Cagliari, che occupa rispettivamente il 25° e il 46° posto. Inoltre, se si stima la percentuale di contribuenti sul totale regionale che dichiara un reddito complessivo inferiore a quello medio nazionale (pari a 24.830 euro nel 2023), si nota che le regioni del Mezzogiorno presentano dati molto preoccupanti. Se a livello medio nazionale la percentuale è del 65,9 per cento, tutte le regioni del Sud e delle Isole registrano una quota superiore al 70 per cento. La situazione più critica riguarda la Calabria, dove il 77,7 per cento dei contribuenti (pari a 919.009 persone fisiche) ha dichiarato meno della media nazionale.