Lavoro, il possibile impatto dell’AI sul settore Food & Beverage

Secondo il report di Bain & Company nel 2035 il consumo sarà condotto in gran parte attraverso piattaforme tecnologiche e robotica. Cambierà anche l’interazione fra cliente e brand: non avverrà più (o non solo) attraverso i canali tradizionali dei negozi fisici o di quelli online, ma sarà gestita da agenti Ai. A loro i consumatori potranno affidare il riordino dei prodotti scelti, la gestione del budget e le scelte d’acquisto. Per rendere un determinato brand di successo, quindi, sarà utile renderne comprensibile il valore sia agli esseri umani sia ai sistemi automatizzati