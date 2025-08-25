AI, quanto consuma fare una domanda a Gemini? I dati di Google

Quanto costa fare una domanda a Gemini? Una richiesta di testo 'prompt' ovvero text-to-text, al sistema di intelligenza artificiale di Google utilizza 0,24 wattora di energia equivalente a guardare la tv per meno di nove secondi, emette 0,03 grammi di anidride carbonica equivalente e utilizza 0,26 millilitri di acqua, circa cinque gocce. Sono alcuni dati diffusi dall'azienda di Mountain View che ha messo a punto una metodologia per misurare l'impatto energetico dell'IA. In un contesto mondiale in cui il galoppare dei progressi nell'intelligenza artificiale va di pari passo al suo impatto ambientale. "I nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando più efficienti - afferma Google - in un periodo di 12 mesi, l'energia e l'impronta di carbonio totale del prompt di testo mediano di Gemini sono diminuite rispettivamente di 33 e 44 volte. Questi risultati - aggiunge - si basano sulle ultime rilevazioni della riduzione delle emissioni energetiche dei nostri data center e sul lavoro che abbiamo condotto per promuovere l'energia carbon-free e il rifornimento idrico".