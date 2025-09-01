Amazon lancia Second Chance Deal Days, articoli resi scontati

Amazon lancia i Second Chance Deal Days, dal 3 al 9 settembre, offrendo ai clienti maggiori sconti su articoli di alta qualità resi e ricondizionati. L'obiettivo è contribuire a prolungare la vita dei prodotti ed evitare gli sprechi, spiega Amazon, e offrire prodotti resi e ricondizionati di qualità in quasi tutte le categorie merceologiche, tra cui elettronica e informatica, videogiochi, casa e cucina, fitness e giocattoli, con oltre 35 milioni di prodotti di seconda mano disponibili in Italia.

L'iniziativa

Più di due terzi degli europei acquistano oggi prodotti di seconda mano, spinti dal risparmio legato al crescente costo della vita (34%), dalle preoccupazioni per l'ambiente (30%) e dalla comodità del servizio (29%). Amazon ispeziona ogni prodotto restituito e, se soddisfa gli alti requisiti di qualità, viene testato, igienizzato e, nel caso sia necessario, riparato, quindi rimesso in vendita con prezzo scontato. Durante i Second Chance Deal Days, i clienti possono scoprire prodotti usati e ricondizionati di qualità con sconti fino al 50%, verificando direttamente sulla pagina del prodotto online se l'articolo è nuovo o usato. Gli acquisti di seconda mano mantengono in uso i prodotti e riducono l'impiego di risorse naturali per la produzione di nuovi articoli. Una ricerca commissionata da Amazon mostra che, in Italia, le principali preoccupazioni quando si tratta di acquistare prodotti di seconda mano sono legate alle condizioni del prodotto (36%) e alle garanzie e politiche di reso (32%).