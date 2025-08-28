Esplora tutte le offerte Sky
Amazon compie 15 anni in Italia, tre giorni di offerte

Dal 2 al 4 settembre la piattaforma festeggia con sconti, iniziative speciali e un concorso

Amazon festeggia 15 anni di attività in Italia con un evento che durerà tre giorni, dal 2 al 4 settembre. L’iniziativa prevede una selezione di sconti su diverse categorie di prodotto e due attività pensate per coinvolgere i clienti: uno sconto di 15 euro su ordini superiori a 75 euro e un concorso che mette in palio gift card da 500 euro. A supporto dell’esperienza d’acquisto l’azienda promuove anche Rufus, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per fornire suggerimenti e risposte rapide durante la navigazione.

Quindici anni in Italia

Per celebrare l’anniversario Amazon ha commissionato uno studio che analizza i cambiamenti nelle abitudini di consumo degli italiani dal 2010 a oggi. Il report evidenzia come lo shopping online sia passato da fenomeno emergente a pratica consolidata, con una crescente attenzione alla personalizzazione e alla rapidità dei servizi. Sul blog ufficiale l’azienda ripercorre le tappe principali della sua presenza in Italia, dalle prime consegne alle innovazioni legate a servizi come Prime Video e Alexa.

Servizi e logistica come fattori chiave

Oltre alle promozioni Amazon sottolinea il ruolo dei servizi che hanno contribuito alla diffusione dell’e-commerce: consegne rapide, opzioni di ritiro flessibili e modalità di pagamento diversificate, inclusa la possibilità di rateizzare gli acquisti. L’offerta Prime, che combina spedizioni, intrattenimento e vantaggi aggiuntivi, resta uno degli elementi centrali della strategia. Un approccio che riflette la volontà di consolidare la posizione in un mercato sempre più competitivo, dove la sfida è coniugare convenienza, velocità e sostenibilità.

