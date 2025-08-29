Pil, Istat: -0,1% nel secondo trimestre: +0,4% su base annuale

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pil, -0,1% nel secondo trimestre: +0,4% su base annuale. I dati Istat

Economia
©Ansa

Nel secondo trimestre 2025 il Pil italiano è calato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, ma resta in crescita dello 0,4% su base annua. La crescita acquisita per il 2025 si attesta così a +0,5%, mentre in Francia nello stesso periodo il Pil è salito dello 0,3%

ascolta articolo

Nel secondo trimestre del 2025 l’economia italiana ha registrato un lieve rallentamento. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre è aumentato dello 0,4% su base annua. La stima conferma i dati preliminari diffusi il 30 luglio. Il calo congiunturale segna un’inversione di tendenza rispetto al +0,3% registrato nei primi tre mesi dell’anno.

Impatto negativo domanda estera, consumi piatti

 

La contrazione del Pil nel secondo trimestre 2025 è legata soprattutto al calo del commercio estero. La domanda estera netta ha infatti avuto un impatto negativo di 0,7 punti, con esportazioni diminuite dell’1,7% e importazioni aumentate dello 0,4%. I consumi delle famiglie, delle istituzioni sociali private (Isp) e della spesa delle amministrazioni pubbliche sono rimasti stabili. Positivi invece gli investimenti, cresciuti di 0,2 punti (con una crescita sul trimestre precedente dell’1%) e la variazione delle scorte per 0,4 punti. Dal lato del valore aggiunto, sono risultate in diminuzione sia l’agricoltura, silvicoltura e pesca dello 0,6% sia l’industria dello 0,3%, mentre i servizi sono rimasti stazionari.

 

Crescita acquisita allo 0,5% per il 2025

 

Alla luce degli ultimi dati, come riferito dall’Istat, la crescita acquisita per il 2025, ovvero quella che si otterrebbe se il Pil non registrasse variazioni per la restante parte dell’anno, risulta pari allo 0,5%.

 

Il confronto con la Francia 

 

Nel frattempo, nello stesso periodo, l’economia francese ha registrato una crescita dello 0,3%. Lo ha reso noto l’istituto statistico Insee nella sua rilevazione finale, che conferma il tasso di crescita stimato in precedenza. Il dato è in linea con le attese degli economisti e segue una crescita nel primo trimestre dello 0,1%.

Leggi anche

Istat, prezzi carrello spesa in aumento: +3,2% a luglio. I dati
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Cronaca

Istat, stipendi e qualità della vita: un italiano su due è soddisfatto

Quasi il 60% della popolazione si dichiara molto o abbastanza soddisfatto per la propria situazione economica. Tra gli occupati, l'80% è appagato dal proprio lavoro. Sono alcuni dei dati emersi dal rapporto Istat “La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita”, riferito al 2023

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Pil, Istat: -0,1% nel secondo trimestre: +0,4% su base annuale

Economia

Nel secondo trimestre 2025 il Pil italiano è calato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti,...

Iliad, niente accordo con Tim: archiviato il progetto di fusione

Economia

"Non abbiamo più alcun colloquio dall'inizio di aprile e non riprenderanno", ha chiarito l'ad di...

Bonus elettrodomestici: a chi spetta, come funziona, soglia Isee

Economia

Potrebbe volerci ancora un po’ di tempo per il cosiddetto bonus elettrodomestici, cioè lo sconto...

Buoni pasto, da 1 settembre tetto al 5% sulle commissioni: cosa cambia

Economia

Novità in arrivo sul sistema dei buoni pasto: cambia il tetto alle commissioni applicate alle...

Dazi, in Usa entrano ufficialmente in vigore le tariffe sui pacchi

Economia

L’esenzione dai dazi per i piccoli pacchi che entrano negli Stati Uniti è terminata alle 00:01...

Economia: I più letti