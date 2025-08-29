Introduzione

Primi segnali di ripresa per il settore dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi dall'Associazione dei costruttori europei (Acea), il mese di luglio si è chiuso con 1.085.356 veicoli immatricolati tra Unione Europea, Regno Unito e paesi Efta, l'associazione europea di libero scambio che riunisce Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda. Il dato segna una crescita del 5,9% sullo stesso mese 2024.