Asta Btp oggi 28 agosto 2025: rendimenti e cosa sapere

Il dicastero di via XX settembre ha comunicato la collocazione di Buoni del Tesoro Poliennali a media e lunga scadenza prevista per la giornata di oggi, 28 agosto 2025. L'ammontare dei titoli sarà di 8 miliardi di euro

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato un'ulteriore collocazione di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) a media e lunga scadenza, prevista per oggi, 28 agosto 2025, con il calendario correlato per le fasi di adesione. Il dicastero di via XX Settembre renderà disponibili titoli per un ammontare complessivo che potrà arrivare fino a 8 miliardi di euro. Le adesioni da parte dei risparmiatori privati potevano essere accettate fino a ieri, 27 agosto, mentre gli operatori di mercato hanno tempo fino alle ore 11:00 di oggi per presentare le proprie offerte durante l'asta. Il termine ultimo per inoltrare le richieste per l'asta supplementare è fissato per le 15:30 del 29 agosto, e la liquidazione delle sottoscrizioni è prevista per il 1° settembre. Questa nuova operazione si aggiunge all'asta dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT), avvenuta nella giornata di ieri.

Tra i titoli di questa tornata troviamo i BTP a 5 anni: emessi lo scorso 11 giugno, la cedola annuale di questi BTP è al 2,70%, il codice ISIN è IT0005654642 e con tasso lordo pari a 0,826230%, corrispondente a un periodo di 112 giorni su un semestre di 183. La scadenza delle cedole successive è due volte l’anno, ogni primo aprile e primo ottobre. L’ultima è fissata al primo ottobre 2030 e l’importo offerto varia dai 2,5 ai 2,75 miliardi di euro. Emessi anche due diversi BTP a 10 anni: i primi, con scadenza primo agosto 2035, hanno una cedola annuale del 3,65% e un importo offerto da 1 a 1,25 miliardi di euro. I secondi, invece, emessi lo scorso 2 maggio, hanno una cedola annuale del 3,60% e un importo offerto che varia dagli 1,75 fino ai 2 miliardi. A questi si aggiungo da da 1,5 a 2 miliardi di euro di CCTeu 7 Anni con scadenza 15/04/2034.

Cosa sono i BTP

I BTP, Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli a medio-lungo termine e prevedono una cedola fissa pagata con cadenza semestrale. La scadenza è variabile, da 18 mesi fino tempi molto più lunghi: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Le aste avvengono due volte al mese, a seconda della scadenza. Si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il BTP 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i BTP 15 e/o 30 anni; durante l’ultima settimana del mese per i BTP 5 e 10 anni.

La liquidità dei BTP

I BTP sono titoli a reddito fisso molto adatti a investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi. Vengono apprezzati per la loro liquidità: prima della scadenza gli investitori istituzionali possono comprare o vendere i BTP sia sul mercato secondario regolamentato (Mts), per operazioni non inferiori a 2 milioni di Euro, che su quello non regolamentato (over-the-counter); mentre i cittadini privati possono effettuare queste transazioni sul mercato secondario regolamentato Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei titoli di Stato), dove sono consentite operazioni dal taglio minimo di 1.000 euro o sulle altre piattaforme secondo il principio della best execution introdotto con la Mifid.