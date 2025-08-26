Fisco, ecco i settori dove si fanno meno controlli e ispezioni: i dati

Eppure gli strumenti ci sono e aumentano per capillarità. Oltre alle tradizionali ispezioni presso le sedi dei contribuenti, le attività di controllo sono oggi più numerose, a partire dal tutoraggio per le grandi aziende. Sul fronte dei controlli finanziari di conti correnti e investimenti, la Corte dei Conti calcola che nel 2024 sono stati 4.558, in crescita rispetto ai 3.540 dell'anno precedente. Dati che hanno portato ad accertare una quota maggiore di evasione accertata, passata in un anno da 176 a 248 milioni di maggiori imposte emerse

