Warren Buffett, svelati gli investimenti di Berkshire Hathaway

Warren Buffett si dimetterà da Ceo della Berkshire Hathaway entro la fine di quest'anno, lasciando il posto a Greg Abel. Dopo l'annuncio del suo ritiro dalla holding multinazionale da lui stesso fondata, attiva nei settori di assicurazioni, energia, ferrovie, beni di consumo e servizi, sono stati svelati i migliori investimenti dell'imprenditore ed economista statunitense nel corso di oltre sessant'anni di attività. Ecco quali sono.

Gli investimendi di Warren Buffett

Come rivela Wall Street Italia, tra i migliori investimenti effettuati da Buffett nel corso della sua attività imprenditoriale, che lo ha reso uno degli uomini più ricchi del mondo, troviamo l'acquisto, nel 1967, della compagnia assicurativa National Indemnity, che ha generato grandi risorse tramite il cosiddetto “insurance float”. Nel corso della sua carriera, l'imprenditore americano ha investito anche in Coca-Cola, American Express e Bank of America, per un valore che oggi supera i 100 miliardi di dollari. Nel 1972, Buffett ha acquistato anche l'azienda produttrice di caramelle See's Candy per 25 milioni di dollari.

Gli altri investimenti dell'imprenditore

Tra gli altri investimenti Wall Street Italia ricorda anche quello nell'azienda automobilistica cinese Byd nel 2008, il cui pacchetto azionario ha superato i 9 miliardi, e quello in Apple nel 2016, che oggi ha un valore di oltre 174 miliardi di dollari. Buffett ha poi investito anche nel settore tessile della Berkshire Hathaway: le azioni oggi valgono oltre 800mila dollari l'una. Nel 1993, infine, acquistò Dexter per 433 milioni di dollari in azioni Berkshire.