Voli estate 2025, prezzi scontati a ridosso della partenza

Introduzione

Il Corriere della Sera ha svolto un’analisi su oltre 150 tragitti aerei nazionali, europei e intercontinentali, in partenza in agosto. Si nota che il prezzo di parecchi voli si è molto abbassato tra gli 11 e i 13 giorni prima della partenza. Quindi rispetto al 2024, stando all'analisi, il periodo ideale per prenotare sarebbe 12-25 giorni prima rispetto ai 35-60 del 2024. Chi ha prenotato con queste tempistiche ha ottenuto in media un risparmiotra il 30% e il 40%.