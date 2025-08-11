Voli estate 2025, prezzi scontati a ridosso della partenza. Quando conviene prenotare?Economia
Introduzione
Il Corriere della Sera ha svolto un’analisi su oltre 150 tragitti aerei nazionali, europei e intercontinentali, in partenza in agosto. Si nota che il prezzo di parecchi voli si è molto abbassato tra gli 11 e i 13 giorni prima della partenza. Quindi rispetto al 2024, stando all'analisi, il periodo ideale per prenotare sarebbe 12-25 giorni prima rispetto ai 35-60 del 2024. Chi ha prenotato con queste tempistiche ha ottenuto in media un risparmiotra il 30% e il 40%.
Quello che devi sapere
Incertezza nel settore
Le tariffe Economy, prosegue il quotidiano, sono in calo anche perché il settore turistico dei viaggi si trova in una situazione di incertezza: in parte per via dei conflitti in corso nel mondo, che coinvolgono diversi Paesi, in parte per via della domanda spesso incostante. In questo contesto, le rotte internazionali offrono le migliori offerte
Per approfondire: Voli aerei, 5 consigli per risparmiare sulle prenotazioni: ecco quali
Non vale per tutte le destinazioni
Non tutte le rotte però sono coinvolte da questa tendenza. Nello specifico, le mete preferite dai turisti in estate continuano ad avere prezzi alti (per via dell’ampia domanda) e le tariffe tendono a salire nel tempo. Una delle motivazioni che portano a ribassi improvvisi a pochi giorni dalla partenza è la necessità di riempire gli aerei, che in alcuni casi viaggiano con diversi posti liberi. Questo meccanismo non accade per le destinazioni ad alto tasso turistico estivo
Per approfondire: Voli, quando prenotare per spendere meno? Il report che consiglia mesi, giorni e orari
Alcuni esempi
Il Corriere riporta l’esempio di un volo andata e ritorno per Madrid, da Napoli. Acquistato due settimane prima della partenza costava 216 euro. Sei settimane prima costava invece 282 euro, cioè il 23% in più. La tratta Roma a Rio de Janeiro segna un ribasso del 36% a 12 giorni dal decollo. Milano-Atene viene scontato del 45% sedici giorni prima della partenza, Milano-New York -14%
Le abitudini cambiano di mese in mese
Una regola precisa e prevedibile però non c’è. Secondo alcuni dirigenti di compagnie aeree interpellati da Il Corriere, le abitudini di acquisto cambiano di mese in mese. In parte è stato il Covid il discrimine: prima della pandemia, spiegano, era chiaro che i biglietti sarebbero stati venduti dai tre ai sei mesi prima del volo (ora non è più così). Nel caso di agosto 2025, questa riduzione è dovuta al fatto che le compagnie aeree si aspettassero vendite molto più ampie, che non ci sono state. Ecco il perché dei ribassi
La competizione fra le compagnie
Spesso a determinarli sono le stesse compagnie, che sono fra loro in competizione: se qualcuna abbassa le tariffe, dovranno farlo anche le altre
Prenotare in anticipo o a ridosso
È complicato capire se sia conveniente prenotare in anticipo o a ridosso. Chi prenota con mesi di anticipo tende a farlo perché ha necessità di trovarsi in un determinato posto in un determinato momento (per un evento specifico). In genere in questi casi c’è una maggiore propensione a spendere di più. D’altro canto, se ci si trova nella possibilità di poter aspettare e arrivare con la prenotazione a ridosso, in genere si possono trovare offerte convenienti
Lo Skiplagging
Intanto, compaiono diverse strategie per il risparmio. Un’ipotesi è lo Skiplagging, tecnica di prenotazione basata sulle tratte multiple. Si seleziona un volo con scalo nella città dove si vorrebbe effettivamente andare, e in fase di pagamento si abbandona l’ultima tratta. A corroborare la prospettiva di risparmio di questa tecnica è soprattutto l’abbattimento del prezzo sul primo volo che consentirebbe per esempio di volare da New York a Seattle via San Francisco a una tariffa dimezzata rispetto al diretto New York-San Francisco. Esiste anche un sito che offre ai visitatori questa tipologia di offerte, Skiplagged.com. Aktarer Zaman è il fondatore: “Nell’ultimo anno oltre 12 milioni di persone hanno utilizzato la piattaforma”, ha spiegato il fondatore Aktarer Zaman al New York Times Aktarer Zaman
Liquidi, aerosol e gel
Fra le ultime novità che hanno riguardato il settore nell’ultimo periodo, c’è quella riguardante il trasporto dei liquidi. Nello specifico: dal 26 luglio 2025 è consentito trasportare in aereo liquidi, aerosol e gel (LAGs) in contenitori fino a un massimo di due litri, che possono essere tenuti nel bagaglio a mano anche durante le operazioni di controllo. C’è però, come stabilito dalle nuove disposizioni della Commissione Europea, una condizione: è necessario partire da aeroporti muniti degli scanner di nuova generazione EDS C3. I contenitori di capacità superiore ai 2 litri possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti. Altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in
Per approfondire: Liquidi fino a due litri nel bagaglio a mano, in quali aeroporti è possibile