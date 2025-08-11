Lavoro, aumentano gli imprenditori over 70: in dieci anni +25mila

Secondo un'analisi condotta da Confesercenti su dati dell’Inps, dell’Istat e camerali, nel 2024 l'età media dei lavoratori è salita fino a 44,2 anni, oltre due in più rispetto al 2019 quando era ferma a 42 anni. A pesare in particolare è la riduzione del numero di giovani e la crescita degli over 50, tra cui oltre un milione di pensionati tornati a lavorare: questi ultimi sono aumentati di 76mila unità negli ultimi cinque anni. Il ritorno dei pensionati e la difficoltà di ingresso dei giovani sono legati non solo all’aumento dell’età media della popolazione, ma anche all'impoverimento del lavoro