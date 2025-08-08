Lavoratori autonomi, domande all’Inps per la riduzione dei contributi

L’accesso può essere effettuato con il seguente percorso: da “Imprese e Liberi Professionisti”, cliccare su “Esplora Imprese e Liberi Professionisti”; accedere in sezione “Strumenti”, “Vedi tutti” e “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”; selezionare “Utilizza lo strumento” e autenticarsi con la propria identità digitale di Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) - almeno di Livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (Cns) oppure Carta di Identità Elettronica (Cie) 3.0. Nella applicazione l’accesso è consentito con i profili “cittadino” o “consulente/commercialista”. Con successivo messaggio sarà invece resa nota la possibilità di accesso con altri profili.