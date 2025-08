Petrolio, Opec+ decide nuovo aumento produzione: +547mila barili

Come sottolinea Bloomberg, l'organizzazione ha così cambiato radicalmente la sua strategia dalla difesa dei prezzi a una maggiore produzione nell'ambito delle forti tensioni geopolitiche e delle pressioni del presidente Usa Trump sia per abbassare i prezzi della Russia sia per porre fine alla guerra in Ucraina

L'Opec+ ha concordato un altro aumento corposo della produzione di petrolio per settembre, una nuova mossa per tentare di riconquistare quote sui mercati globali del greggio. Nel dettaglio, l'Arabia Sauduta e gli altri Paesi esportatori di greggio hanno concordato in una videoconferenza di aumentare la produzione di circa 547.000 barili al giorno il mese prossimo. La decisione è in linea con l'inversione di tendenza rispetto ai tagli da 2,2 milioni di barili effettuato da otto membri dell'Organizzazione nel 2023 e include anche una quota che verrà introdotta gradualmente dagli Emirati Arabi Uniti.

Le azioni in programma per dicembre

Un'altra quota di circa 1,66 milioni di barili di produzione interrotta potrebbe essere ripristinata entro la fine di dicembre, ha affermato uno dei delegati dell'Opec+. Come sottolinea Bloomberg, l'organizzazione ha così cambiato radicalmente la sua strategia dalla difesa dei prezzi a una maggiore produzione nell'ambito delle forti tensioni geopolitiche e delle pressioni del presidente Usa Trump sia per abbassare i prezzi sia sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.