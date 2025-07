Rocco Benetton recede da Ricerca e incassa 250 milioni: perché lascia holding di famiglia

Alla base della decisione di Rocco Benetton, quartogenito dell’imprenditore 90enne Luciano, ci sarebbero delle divergenze sulla linea impostata dal padre. Esercitando il recesso sulla sua quota dell’8,75% di Ricerca, si stima che l’imprenditore incasserà intorno al 250 milioni di euro. La strada però non è in discesa perché la cassa della società al 31 dicembre 2024 ammonta a soli 26 milioni di euro quindi la somma dovrebbe arrivare da cessioni o da un prestito. Ricerca è la cassaforte familiare di cui Rocco Benetton è azionista insieme agli altri tre fratelli e al padre e che detiene il 20% della holding Edizione, capogruppo dell’impero finanziario della famiglia Benetton. In particolare i dissidi deriverebbero dalla gestione dell’ingresso nella società di Brando Benetton, quinto figlio 32enne nato dalla relazione con l’imprenditrice Marina Salamon.