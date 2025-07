Usa, la Fed lascia i tassi invariati e non cede al pressing di Trump

Come previsto, la Federal Reserve ha deciso di rimanere cauta e di lasciare invariato il costo del denaro, che negli Stati Uniti oscilla in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%

Come da previsioni, la Fed non cede alle forti pressioni di Donald Trump e lascia i tassi di interesse invariati: il costo del denaro negli Stati Uniti rimane quindi fermo, almeno fino a settembre, in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50% (lo stesso livello da dicembre 2024). La Banca centrale Usa motiva la scelta parlando di un rallentamento dell'economia americana, con i principali indicatori che suggeriscono che l'attività economica appare "moderata nella prima parte dell'anno" e che l'inflazione resta "abbastanza elevata".