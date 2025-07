Vaticano, crescono gli utili: +16,3 milioni rispetto a 2024

In Vaticano, l’APSA ha registrato nel 2024 un utile netto di 62,2 milioni di euro, in aumento di circa 16,3 milioni rispetto al 2023, in quello che il presidente arcivescovo Giordano Piccinotti ha definito come "uno dei migliori bilanci degli ultimi anni". Di questo risultato, 46,1 milioni sono stati destinati a coprire il fabbisogno finanziario della Curia romana, con un contributo fisso pari a 30 milioni e un variabile di circa 16,1 milioni (pari al 50% dell’utile residuo).