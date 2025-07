Cassa integrazione per il caldo, come funziona e chi ne ha diritto

Dallo svolgimento dell’attività in luoghi non protetti dal sole all’utilizzo di materiali o macchinari che a loro volta producono calore: il messaggio Inps elenca una serie di situazioni dove l’emergenza caldo può scattare anche senza la certificazione di un bollettino oltre i 35 gradi. In aggiunta, l’impiego di strumenti di protezione come tute, caschi o la presenza di livelli di umidità elevati possono incrementare la sensazione di disagio dei lavoratori. Pertanto, prosegue l’Inps, “la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori"