Autovelox, dal censimento all’omologazione: le ultime novità

Secondo Codacons “è gravissimo che in Italia non esista un censimento degli autovelox installati lungo le strade. Ci chiediamo se i Comuni non sappiano effettivamente quanti autovelox siano installati sul territorio, o se i ritardi nella comunicazione dei dati siano in qualche modo legati al tesoretto garantito dagli autovelox e messo a rischio dall’atteso decreto del Mit (poi entrato in vigore, ndr), soldi a cui le amministrazioni dovrebbero rinunciare in caso di misure che bloccano alla radice l’utilizzo di apparecchi non a norma”