Banche, sportelli e Atm bancomat in calo in Italia: i dati Unimpresa

Introduzione

Il numero degli sportelli bancari attivi in Italia continua a scendere e, per la prima volta, è calato oltre la soglia psicologica delle 20mila unità. Lo segnala un report del Centro studi di Unimpresa, il cui vicepresidente, Giuseppe Spadafora, ha evidenziato che si tratta di “un segnale allarmante che non può essere ignorato”. “Dietro questa razionalizzazione, che viene spesso giustificata con la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi - ha spiegato - si nasconde una progressiva desertificazione finanziaria che penalizza in modo drammatico le aree interne, i piccoli comuni e l’economia diffusa del nostro Paese. Le piccole e medie imprese, così come molti cittadini, continuano ad avere bisogno di un presidio fisico, di un rapporto umano con gli operatori bancari, soprattutto quando si tratta di credito, consulenza o semplici operazioni quotidiane. L’aumento dei promotori finanziari non può compensare il venir meno della rete di filiali, tanto più che questi professionisti non sono accessibili a tutti, né sempre presenti nei territori più fragili”.