Dazi, attesa per la scadenza del 9 luglio. Cosa può cambiare

Passando ai dati macro, oggi c’è attesa per la diffusione del dato della produzione industriale in Germania a maggio e le vendite al dettaglio nell'Eurozona, numeri che daranno indicazioni sull'andamento dei consumi. Giovedì è la volta della produzione industriale italiana con i dati Istat. Per gli Stati Uniti si guarda al consueto aggiornamento settimanale dei sussidi di disoccupazione. Venerdì si conclude con il Pil della Gran Bretagna e la pubblicazione dell'inflazione in Germania e Francia a giugno

