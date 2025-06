Crisi energetica: i timori per l'approvvigionamento energetico

Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, lo Stretto di Hormuz è "la via d'uscita dal Golfo per circa il 25% delle forniture di petrolio a livello globale" e la sua "chiusura, anche per un tempo limitato, avrebbe un impatto importante sul mercato del petrolio e del gas". Un problema che ricadrebbe sul costo delle bollette e non solo, a danno delle imprese e delle famiglie italiane. Da qui, l'urgenza di riportare al centro del dibattito pubblico il tema delle energie rinnovabili e dell’indipendenza energetica: "Produrre la propria energia -spiega Igor Bruzzese, Ceo di Green Power azienda meridionale, leader nelle soluzioni di efficienza energetica- non solo permette di abbattere i costi, ma anche difendersi dalle oscillazioni del mercato. Occorre avviare un serio ragionamento perché questo è l'unico modo per non dipendere da altri". zionali. Non bisogna perdere altro tempo".

La transizione ecologica fatica ad affermarsi in Italia

In gergo la chiamano transizione ecologica ma, in Italia, stenta a decollare per una lunga serie di ostacoli: "Il primo -spiega Bruzzese- è di carattere finanziario. Anche di fronte a impianti vantaggiosi e a bandi pubblici ben strutturati, molte imprese non riescono ad accedervi per una questione di merito creditizio. In particolare, questo fenomeno, è più accentuato nelle regioni del Sud Italia dove il tessuto imprenditoriale è spesso composto da imprese valide ma non sempre solide sul piano bancario. Accade così che, pur lavorando bene e generando valore, molti imprenditori si trovano in una fase delicata, magari per aver fatto altri investimenti o per dover fare i conti con fatturati incerti, e questo le taglia fuori in automatico". Ne consegue che quelle stesse aziende che avrebbero più bisogno di ridurre i costi energetici si trovano escluse dagli strumenti per farlo. E quando il prezzo dell’energia si impenna, come avvenuto con la guerra in Ucraina, vedono eroso in pochi mesi l’utile di un intero anno.