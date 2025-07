Del Monte dichiara fallimento: in vendita azienda frutta sciroppata

“L’uomo del monte ha detto sì” alla presentazione dell’istanza di fallimento: l’azienda che da 138 anni produce conserve di frutta e verdura è alla ricerca di un acquirente. Martedì scorso Del Monte ha annunciato di essere entrata volontariamente nel Capitolo 11 del Bankruptcy code degli Stati Uniti e di essere in procinto di realizzare una "azione strategica per rafforzare la posizione finanziaria e perseguire una vendita che massimizzi il valore". Tradotto: vendere tutti i suoi beni. A occuparsi del caso è il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey.