Rimborso accise gasolio, come fare domanda: scadenza e a chi spetta

Sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane si trova il software che serve per compilare, e stampare, la dichiarazione per poi avere accesso al beneficio, muovendosi tra queste sezioni: “Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2025”). Tuttavia, per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale è fatta salva “la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso”. E ancora, “i soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB)”.