Pagamenti Inps luglio 2025, le date da segnare sul calendario

A partire da oggi, martedì 1° luglio, viene erogata la pensione per i titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e per chi ha scelto l'accredito su conti bancari. L’Inps ha inoltre ricordato che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a mille euro netti. Pertanto, se l’importo che spetta al beneficiario supera questo limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. Chi decide di ritirarla in contanti presso gli uffici postali, il pagamento viene effettuato secondo il seguente calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome:

dalla A alla B: martedì 1° luglio

dalla C alla D: mercoledì 2 luglio

dalla E alla K: giovedì 3 luglio

dalla L alla O: venerdì 4 luglio

dalla P alla R: sabato 5 luglio (solo al mattino)

dalla S alla Z: lunedì 7 luglio

