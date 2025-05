Bonus Idrico Sardegna, scadenza il 30 maggio. Come fare domanda

Introduzione

Restano ancora pochi giorni per richiedere il Bonus idrico integrativo 2025 per gli abitanti della Sardegna: dal 30 maggio in poi non sarà più possibile procedere con le domande e tutte quelle presentate successivamente saranno considerate del tutto nulle.

Si tratta di un rimborso tariffario, destinato solo ed esclusivamente ai residenti sull’isola, in favore dei cittadini più svantaggiati dal punto di vista economico, che va a sommarsi al Bonus idrico nazionale (per questo si chiama appunto Bonus idrico integrativo). A chi spetta e come fare domanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere.