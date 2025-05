Introduzione

Apple sta pensando di aumentare i prezzi dei nuovi iPhone che verranno commercializzati il prossimo autunno e che avranno nuove funzionalità e modifiche al design. Lo rivela il Wall Street Journal, spiegando che l'azienda è determinata a evitare che tali aumenti vengano attribuiti ai dazi americani sulla Cina, dove viene assemblata la maggior parte dei dispositivi Apple.

I dirigenti di Apple sono infatti restii a dare la colpa dei rincari alle mosse economiche di Trump, nonostante il Ceo Tim Cook abbia affermato che l'azienda prevede che le attuali politiche tariffarie comporteranno costi aggiuntivi per 900 milioni di dollari in questo trimestre e ulteriori costi in seguito. Sarebbe stato deciso, quindi, di aumentare i prezzi per preservare i profitti.