Ups licenzia 20mila persone e chiude 73 dei suoi stabilimenti

Il colosso della spedizione statunitense Ups ha annunciato che nel 2025 dovrà tagliare 20 mila posti di lavoro e intende chiudere 73 stabilimenti affittati e di proprietà entro il prossimo giugno. Dopo l’accordo con Amazon, che prevedeva una riduzione del volume di Ups di oltre il 50% entro il 2026, il gruppo, che ad oggi complessivamente occupa 490 mila dipendenti, ha dichiarato di aver chiuso il primo trimestre del nuovo anno con un utile in rialzo ma ammette di non essere in grado di fornire un outlook sull'intero esercizio a causa dell'incertezza del quadro macroeconomico. I ricavi sono calati a 21,5 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell'esercizio, dai 21,7 miliardi di un anno fa, e il margine operativo si è attestato al 7,7%.