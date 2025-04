Pensione anticipata lavori usuranti, scadenza 1° maggio

Introduzione

C’è tempo fino a domani, primo maggio 2025, per presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l’accesso alla pensione anticipata nel 2026. Le informazioni erano state diffuse dall’Inps con il messaggio numero 801 del 5 marzo scorso, che ha anche fornito le istruzioni per fare richiesta.