Contratto infermieri, salta ancora accordo. In stallo anche medici

Introduzione

Continua lo stallo sul contratto del comparto Sanità valido per il triennio 2022-2024, che copre più di 580mila lavoratori del Servizio sanitario nazionale: gli infermieri sono oltre la metà del totale, ma a loro si aggiungono anche i tecnici e il personale non medico. Dopo 13 mesi di discussioni, è ancora fumata nera sul rinnovo e soprattutto sull’aumento di stipendio previsto. Non va meglio ai medici, che attendono ancora l'atto di indirizzo e chiedono di avviare subito le trattative.