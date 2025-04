Introduzione

Il 10 aprile, durante l'esame del dl Bollette in Commissione Attività produttive, è stato dato il via libera all’emendamento a prima firma di Silvio Giovine, deputato di Fratelli d'Italia, che sblocca l'incentivo sull'acquisto di elettrodomestici. "Con la modifica introdotta prevediamo che il consumatore possa usufruire dell'agevolazione direttamente con uno sconto in fattura superando il modello del click day. Sarà la piattaforma Pago Pa a gestire il contributo", ha detto Giovine. Ma cosa cambia? E quali sono le tempistiche?