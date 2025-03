Ecobonus moto e motorini, restano ancora fondi: come ottenerlo

Introduzione

Ci sono ancora risorse per l'Ecobonus dedicato a moto e motorini, ma sono poco meno della metà. Per questo, chi intende richiedere l'incentivo, deve affrettarsi. La misura, riconosciuta come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto, vale per l'acquisto di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Ciò può avvenire con o senza rottamazione.