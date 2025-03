Ecofin, Giorgetti: "No soldi su difesa a scapito di sanità e servizi"

Giorgetti: "Proposta italiana su difesa mobilita 200 miliardi"

In sessione pubblica poi Giorgetti ha spiegato che la proposta italiana per i finanziamenti alla difesa è quella di "un fondo di garanzia che ottimizza l'utilizzo delle risorse nazionali ed europee con l'obiettivo di convogliare in modo più efficace i capitali privati, con una spesa pubblica contenuta. Un fondo di garanzia di circa 16 miliardi di euro potrà mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi, in linea con le migliori pratiche di Invest Eu e prima del Fondo europeo per gli investimenti strategici". "L'iniziativa che proponiamo punta in modo mirato sul sostegno della base tecnologica al tessuto industriale europeo nei settori strategici della difesa, delle tecnologie dual use, della protezione delle filiere critiche, dei dati e delle infrastrutture essenziali", ha aggiunto il ministro, intervenendo in particolare in merito alla proposta della Commissione in particolare quanto alle modifiche all'InvestEu. "Sosteniamo la proposta del pacchetto Omnibus 2" anche rispetto all'aumento proposto della garanzia. Sono "risorse che potranno essere utilizzate dalla Bei e dalle istituzioni europee per sostenere gli investimenti. Restando su questo tema, per colmare il divario di investimenti dell'Europa nel settore della difesa e della sicurezza - ha spiegato il ministro - Dobbiamo migliorare significativamente le sinergie tra risorse nazionali e livello europeo. Siamo quindi favorevoli al rafforzamento di InvestEu per la difesa, per accrescere la sua capacità di attrazione di investitori privati e per il suo appetito per il rischio. In tal senso abbiamo elaborato la proposta di European Security Industrial Innovative Innovation Initiative anche come quadro innovativo per potenziare scalare il member state compartment di InvestEu".