Pronto intervento fabbri, ecco il test di Altroconsumo. I risultati

Introduzione

Un’emergenza domestica come una porta bloccata o una serratura da sostituire può trasformarsi in una spesa spropositata. Per questo, Altroconsumo ha analizzato il servizio di pronto intervento fabbro in diverse situazioni simulate, fingendo di perdere l’unica copia delle chiavi di un box e di non riuscire più a chiuderlo. Ecco quali sono stati i risultati