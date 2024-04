Topolino decoder, come difendere casa dalla chiave usata dai ladri

Nata inizialmente come strumento per i fabbri, questa chiave universale è tra le dotazioni preferite dai topi di appartamento per introdursi nelle case, in pochi secondi e senza far troppo rumore. E' stata utilizzata, di recente, in alcuni colpi messi a segno tra Roma e Napoli

Si chiama “Topolino” ma non è un fumetto. Anzi, non ha molto di amichevole, trattandosi del nome che è stato dato all’ultimo attrezzo, che proviene probabilmente dalla Bulgaria, utilizzato dai ladri d'appartamento per aprire anche le serrature con cilindro europeo, ad oggi ritenute le più sicure in assoluto per le serrature delle porte di casa.

La vendita sul web

Il nome arriva dalla curiosa impugnatura che ricorda le orecchie del più famoso topo di casa Disney. Si tratta, in particolare, di un piccolo decoder che in pochi attimi riesce a far scattare la serratura, senza peraltro far comparire alcun segno di effrazione. Viene venduto sul web con un costo che si aggira tra i 350 ed i 450 euro e, proprio di recente tra Roma e Napoli, è stato utilizzato da alcuni topi d’appartamento per compiere furti in casa. E, come segnala anche il “Corriere della Sera”, l’allarme legato a questo attrezzo è stato diffuso anche dalle forze di polizia di diversi Paesi europei.

Come difendersi

Questa chiave universale, però, nasce come un congegno pensato appositamente per i fabbri, ma poi è diventato uno strumento scelto dai ladri per colpire indisturbati, dato che “Topolino” consente di violare anche le porte blindate. In pochi secondi e senza fare troppo rumore. Ma come difendersi dai topi di appartamento che lo utilizzano? Ad oggi, come segnalano anche le forze di polizia, il metodo maggiormente consigliato è quello di inserire alcune placche di sicurezza proprio davanti al cilindro della serratura. Inoltre, è preferibile dotarsi anche di un antifurto di ottima qualità che può, in qualche modo, fungere da ulteriore forma di difesa se qualche malintenzionato dovesse riuscire a violare la porta di casa.