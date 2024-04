Milano, ladri a volto scoperto rapinano un ristorante in centro. VIDEO

Una coppia di rapinatori ha sottratto l'intero incasso in contanti e alcune bottiglie di liquori del ristorante Bottega Ghiotta di Milano. È accaduto questa notte, poco prima dell'una, quando un uomo e una donna - entrambi a volto scoperto - hanno sfondato con un tombino il vetro del locale in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo milanese, per poi agire indisturbati per 10 minuti. Dopo aver rubato il denaro, uno dei due ladri ha fatto ritorno all'interno del ristorante per sottrarre anche alcune bottiglie di liquori. Tutto questo senza che le forze dell'ordine presenti in centro durante la notte si accorgessero del fatto. Secondo quanto testimoniato dal proprietario della Bottega Ghiotta, Valerio Tremiterra, “solo questa mattina la responsabile del locale ha dato l'allarme e ha chiamato la polizia”.